Vorwurf der Steuerhinterziehung: War’s das, Herr Schuhbeck?

Plus Über eine Million Euro Steuern soll Alfons Schuhbeck hinterzogen haben. Vor Gericht wirkt er gealtert und traurig. Die Aussagen seines Mitangeklagten belasten ihn schwer.

Ist er es wirklich? Der Mann, der an diesem Oktobermorgen vor der Anklagebank im Sitzungssaal 134 im Münchner Justizpalast auf den Beginn der Hauptverhandlung wartet, hat schon rein äußerlich nicht mehr viel zu tun mit dem zünftigen bayerischen Fernsehkoch, als den die meisten Menschen ihn kennen.