Prozess gegen Jérôme Boateng geht weiter

Vor einer Woche äußerte Jérôme Boateng sich ausführlich und bestritt Gewaltvorwürfe seiner Ex-Partnerin. Jetzt bekommt das mutmaßliche Opfer vor Gericht das Wort.

Vor dem Landgericht München I geht am Freitag (10.00 Uhr) der Prozess um Körperverletzung gegen Fußball-Profi Jérôme Boateng weiter. Am zweiten Verhandlungstag soll seine Ex-Freundin aussagen. Die Mutter seiner beiden Zwillingstöchter wirft ihm vor, sie in einem gemeinsamen Urlaub in der Karibik vor fünf Jahren attackiert zu haben.

Boateng hatte die Vorwürfe am ersten Prozesstag vor einer Woche entschieden abgestritten. Er gab an, sich nur gegen einen Angriff seiner damaligen Partnerin gewehrt und sie weggeschubst zu haben. Für dieses Schubsen entschuldigte er sich. In seiner ausführlichen Einlassung vor Gericht hatte er von einem "Alptraum" gesprochen und Gewaltvorwürfe bestritten.

(dpa)