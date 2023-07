Psychische Gesundheit

vor 17 Min.

Anrufe fast verdoppelt: So hilft der Krisendienst Schwaben Menschen in Not

Plus Wer die Nummer des Krisendienstes Schwaben wählt, ist in einer schwierigen Lebenslage. Die Zahl der Anrufe steigt deutlich. Nicht selten geht es um Leben oder Tod.

Von Daniela Hungbaur

Heute hat er es geschafft! Heute hat er endlich angerufen. 0800/655 3000. Denn er weiß selbst, dass es so nicht weitergehen kann. Dass er so nicht weitermachen will. Dass er Hilfe braucht. Professionelle Hilfe. Lange belastet ihn schon sein Problem. Lange schon hortet er alles in seiner Wohnung, findet kaum noch Platz, kann aber nichts weggeben. Lange schon kann er niemanden mehr in seine Wohnung bitten – und vereinsamt zunehmend.

Hier wird Ihnen in schwierigen Lebenssituationen immer geholfen 1 / 7 Zurück Vorwärts Den Krisendienst Schwaben erreichen Sie kostenlos täglich rund um die Uhr unter der Telefonnummer 0800/655 3000.

Der Ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter Telefon 116 117 zu erreichen.

Den Rettungsdienst erreicht man unter der Nummer 112, die Polizei unter 110.

Das Kinder- und Jugendtelefon hat die Nummer 116 111.

Die evangelische Telefonseelsorge hat die Nummer 0800/111 01 11; die katholische Telefonseelsorge 0800/111 02 22.

Die Sucht- und Drogen-Hotline ist unter der Telefonnummer 01806/31 30 31 zu erreichen.

Der Giftnotruf: 089/19 240.

Krisendienst Schwaben: Mann vereinsamt in viel zu voller Wohnung

Ragna Liedtke freut sich über seinen Anruf. Das spürt man gleich in ihrer Stimme. Denn sie kann sich gut vorstellen, wie viel Überwindung es den Mann gekostet haben muss, heute wirklich anzurufen. Doch nun kann er endlich sprechen. Über die Enge, die sein Leben so beherrscht. Niemand kann mithören. Ganz anonym kann er ihr seine bedrückende Lage schildern. Die Psychologin wird nur für diese Berichterstattung im Anschluss an das Gespräch seine Geschichte erzählen. Sie sitzt in einem kleinen, schlichten Büro, hat ein Headset auf und ist nur auf eines konzentriert: auf das, was dieser ältere Herr ihr erzählt. Behutsam fragt sie immer wieder nach, um sich ein möglichst umfassendes Bild von seiner Lebenssituation zu machen. Schließlich will sie ihn so schnell und so gut wie möglich unterstützen.

