Wo gibt es Public Viewing in München?

Wer während der EM nicht zu Hause vor dem Fernseher sitzen will, kann die Spiele beim Public Viewing schauen. In München gibt es zahlreiche Angebote.

Lange haben Fußballfans auf die Europameisterschaft in Deutschland hingefiebert, am 14. Juni startet das Turnier in der Münchner Allianz Arena mit dem Eröffnungsspiel zwischen Deutschland und Schottland. Wer sich die Partien nicht allein zu Hause ansehen will und lieber mit vielen Fans gemeinsam feiert – oder trauert – kann eines der zahlreichen Public Viewings besuchen. In München übertragen viele Restaurants, Kneipen und Biergärten die Spiele der EM. Zudem gibt es auch diese Angebote:

Fan Zone im Olympiapark

In der Fan Zone im Münchner Olympiapark werden 51 Spiele der EM live gezeigt. Auf dem Olympiasee vor den Rasenstufen wird ein 120 Quadratmeter großer Screen aufgebaut, am Theatron gibt es einen 36 Quadratmeter großen Screen und unter dem Magic Sky auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz ist er 21 Quadratmeter groß. Geöffnet ist die Fan Zone auf dem Hans-Jochen-Vogel-Platz täglich von 13 bis 22 Uhr, an Tagen mit Spielbeginn um 21 Uhr bis etwa eine Stunde nach Abpfiff.

Neben den EM-Übertragungen haben die Veranstalter ein vielseitiges und kostenloses Rahmenprogramm mit Musik, Kultur, Kunst, Infotainment und vielen interaktiven und sportlichen Angeboten angekündigt. Unter anderem sollen mehr als 30 Bands auftreten, es wird Poetry-Wettbewerbe und Comedy-Shows geben.

Leopoldstraße wird während EM zur Fanmeile

Die Münchner Leopoldstraße wird während der EM zur Fanmeile. Restaurants, Sportsbars und Imbisse werden die EM-Spiele im Innen- und Außenbereich auf Bildschirmen und Leinwänden zeigen.

Public Viewing am Flughafen München

Auch der Münchner Flughafen will Fußballfans mit Public Viewing anlocken. Neben den Übertragungen soll es Musik und eine VIP-Fan-Couch mit Überraschungsgästen geben, die die Spiele kommentieren. Der Eintritt bei Deutschland-Spielen kostet fünf Euro, bei allen anderen Partien ist der Eintritt frei.

Fußball live im Backstage

Das Backstage zeigt die Spiele der deutschen Nationalmannschaft auf mehreren Leinwänden. Der Eintritt ist kostenlos. Es gibt auch die Möglichkeit, Plätze zu reservieren. Dafür gibt es drei Ticketvarianten – einen Einzelplatz inklusive eines Getränkegutscheins für acht Euro, einen Doppelplatz mit zwei Gutscheinen für 16 Euro und einen Fünferplatz mit fünf Gutscheinen für 40 Euro. Wer reserviert hat, bekommt zwar sicher einen Platz, doch keinen, der zugewiesen wird.

Fußball-EM Public Viewing im Muffatwerk

Auch das Muffatwerk überträgt alle EM-Spiele mit deutscher Beteiligung. Die Vorrunden-Partien werden auf Großbildleinwänden im gesamten Muffatwerk gezeigt, die K.-o.-Spiele bei schönem Wetter im Biergarten. Sollte es Deutschland ins Finale schaffen, findet die Übertragung im gesamten Muffatwerk statt. Der Eintritt ist frei.

Public Viewing auf der Praterinsel

Während der EM wird auch der Praterstrand in München zu einer Fanzone mit Sitz- und Stehplätzen. Der Eintritt ist frei. Es werden Getränke und Streetfood angeboten.