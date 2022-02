Pumuckl

vor 25 Min.

Pumuckl-Premiere vor 60 Jahren: Wie alt ist der Kult-Kobold wirklich?

Rote Haare, gelbes Hemd, grüne Hose – so kennen die meisten Menschen Pumuckl. Doch so sah der Kobold längst nicht immer aus.

Plus Seit 60 Jahren treibt Pumuckl im Bayerischen Rundfunk seinen Schabernack. Zehn Dinge, die Sie womöglich noch nicht über den Kobold wussten – oder schon wieder vergessen haben.

Von Michael Böhm

Pumuckl neckt. Pumuckl versteckt. Und das nun schon seit 60 Jahren. „Spuk in der Werkstatt“ lautet der Titel der ersten Folge, die am 21. Februar 1962 im Hörfunk des Bayerischen Rundfunks ausgestrahlt wurde. Erinnern Sie sich noch an den rothaarigen Kobold und die Geschichten aus der Werkstatt von Meister Eder? Zehn Punkte, die ihrem Gedächtnis auf die Sprünge helfen – oder gar Neues bieten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen