Muss Bayern die Regeln fürs Rauchen überdenken?

Kurz vor der Arbeit am Bahnhof noch eine Zigarette rauchen oder vielleicht sogar auf dem Weihnachtsmarkt? In Deutschland ist das grundsätzlich erlaubt. Die EU-Kommission hatte hier andere Vorstellungen. Sie wollte die aktuellen Empfehlungen zu rauchfreien Zonen überarbeiten und damit das Rauchen im Freien deutlich einschränken. Diese Empfehlungen sollten für alle 27 Mitgliedsstaaten der EU einheitlich gelten. Am Donnerstag wurden diese allerdings vom EU-Parlament abgelehnt.

Gesundheitsministerin: Bayern hat starken Nichtraucherschutz

Selbst wenn der Vorschlag der EU-Kommission die Mehrheit der Stimmen gewonnen hätte, hätte sich für die betroffenen Staaten erst einmal nichts verändert. Jedes Land kann nämlich selbst entscheiden, ob es sich den Empfehlungen anpasst oder nicht. Ist die Diskussion allerdings ein Anreiz dafür, die alten Richtlinien zu überarbeiten?

Wenn es nach Judith Gerlach, Bayerns Gesundheitsministerin, geht, erst einmal nicht. Auch wenn Sie das Ziel der EU-Kommission grundsätzlich begrüße, bestehe in Bayern bereits ein starker Nichtraucherschutz, ist sie überzeugt. Zum Beispiel dürfe man auf Kinderspielplätzen nicht rauchen.

Auch wenn die Zahlen der Raucher in Deutschland leicht sinken, gibt es doch noch sehr viele – vor allem auch unter der jüngeren Generation. Laut den neuesten Ergebnissen der Deutschen Befragung zum Rauchverhalten konsumierten 2023 37,6 Prozent der Befragten im Alter von 18 bis 24 Jahren Tabak.

Passivrauch vor allem für Schwangere gefährlich

Ein Grund, den die EU-Kommission für ihre Pläne nennt, ist der Schutz vor Passivrauchen. Laut dem Verband Deutscher Lungenkliniken ist mehr als ein Viertel der nichtrauchenden Bevölkerung regelmäßig Passivrauch ausgesetzt. Besonders kritisch sei diese Belastung für schwangere Frauen und in diesem Zuge auch das ungeborene Kind.

Auch Judith Gerlach weist auf die Risiken des Passivrauchens hin. Deswegen habe die Prävention und Aufklärung in Bayern „einen hohen Stellenwert“. Die Bayerische Staatsregierung unterstütze verschiedene Projekte, wie den Schülerwettbewerb „Be Smart - Don‘t Start“, der Jugendliche motivieren soll, gar nicht erst mit dem Rauchen anzufangen oder einen interaktiven Parcours des bayerischen Zentrums für Prävention und Gesundheitsförderung.

Wie steht es um den Nichtraucherschutz in anderen Ländern?

Andere Länder und Städte haben bereits strenge „anti smoking laws“. In Australien ist das Rauchen in einem Umkreis von fünf bis sieben Metern um den Eingangsbereich öffentlicher Gebäude sowie Restaurants, Pubs und Cafés verboten. Dies ist durch Schilder gekennzeichnet. In New York gilt das Rauchverbot auch in Parks, Schwimmbädern, am Strand und den Promenaden. Rauchen in nicht ausgewiesen Plätzen kann dort zu einer Geldstrafe von bis zu 250 Dollar führen.