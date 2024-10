Grundschullehrer sollen mehr auf Rechtschreibung schauen: Gut so?

Frau Hillesheim, was halten Sie davon, dass Lehrkräfte Rechtschreibfehler künftig schon in der Grundschule explizit bewerten müssen?

KAROLINE HILLESHEIM: Ich freue mich, dass Rechtschreibung wieder mehr in den Fokus gerückt wird. Ich halte Orthografie für wichtig, und auch, dass Kinder Freude an Sprache und Schrift entwickeln.

Sie waren selbst 14 Jahre lang Grundschullehrerin. Wie viele Einsen und Zweien hätten Sie nicht vergeben dürfen, hätten Sie die Rechtschreibung Ihrer Schülerinnen und Schüler mitbewertet?

HILLESHEIM: Ich habe – wie viele andere Lehrkräfte auch – Rechtschreibfehler immer schon gekennzeichnet. Wenn ich den Eindruck hatte, das Kind müsste eigentlich wissen, wie es richtig geht, habe ich nicht die richtige Lösung dazugeschrieben, sondern sie das Kind selbst herausfinden lassen. Vermutlich hätte ich also nicht weniger gute Noten vergeben. Die Lehrkraft hat immer einen pädagogischen Spielraum, um zu entscheiden, was für das Lernen des Kindes gut ist. Auch bei der neuen Regelung übrigens.

Was bedeutet das?

HILLESHEIM: Die Lehrkraft kann selbst entscheiden, wie und in welchem Umfang sie Rechtschreibfehler gewichtet. Das wiederum hängt ganz eng mit dem Unterricht zusammen, der vorher stattgefunden hat. Wir Lehrkräfte möchten natürlich, dass die Kinder Rechtschreibung lernen. Und ich bin mir sicher, dass keine Lehrkraft die neue Regelung so interpretiert, dass ein Kind nicht mehr aufs Gymnasium oder die Realschule wechseln kann, weil es in der Grundschule Orthografiefehler in der Matheprobe gemacht hat.

Ein Grundschulkind kann sich mit der Grammatik schwertun, aber eine Leidenschaft für Englisch oder den Heimat- und Sachunterricht (HSU) haben. Sollte man in einer Prüfung beides vermischen, Rechtschreibung und Sachwissen?

HILLESHEIM: Sprache hilft, Zusammenhänge zu verstehen, Hintergründe zu beleuchten. Wenn Kinder Sicherheit in der Orthografie haben, haben sie auch mehr Freude am Schreiben. Es nützt nichts, wenn ein Kind in HSU nur Versuche durchführt. Es muss deren Ergebnisse auch verstehen und festhalten können. Sprache und Schrift helfen hier. So werden Schülerinnen und Schüler sicherer darin, ihr Wissen abrufen zu können.

Beim Schreiben etwa über Whatsapp ist Sprache oft “verhunzt”, man verwendet Abkürzungen, lückenhafte Grammatik oder Emojis anstatt ganzer Sätze. Kann Schule da überhaupt noch etwas dagegen ausrichten?

HILLESHEIM: Durch die sozialen Medien nähert sich die schriftliche Kommunikation immer mehr der mündlichen an. Deswegen ist es umso dringender erforderlich, immer wieder darüber nachzudenken, wie wir es schaffen, dass unsere Kinder sicher und richtig schreiben.

Wie bewerten Sie das Argument, es steigere den Notenstress und Leistungsdruck, wenn ein Grundschulkind weiß, dass künftig bei der Rechtschreibung noch genauer hingeschaut wird?

HILLESHEIM: Wie gesagt, ich vertraue bei der Bewertung auf das pädagogische Geschick der Lehrerinnen und Lehrer. Aber dass Noten per se problematisch sind und schlechte Noten weder Kompetenz noch Motivation steigern, ist wissenschaftlich längst bekannt.

Warum sind Noten darüber hinaus problematisch?

HILLESHEIM: Noten sind relativ informationsarm, sie spiegeln nicht unbedingt das wider, was die Kinder an Lernerfolgen erzielt haben, und sie bieten auch nicht wirklich eine individuelle Leistungsrückmeldung. Eine Note sagt nichts aus über die Lernentwicklung der Kinder.

Icon Vergrößern Karoline Hillesheim, Expertin für Grundschulpädagogik an der Universität Augsburg. Foto: Universität Augsburg Icon Schließen Schließen Karoline Hillesheim, Expertin für Grundschulpädagogik an der Universität Augsburg. Foto: Universität Augsburg

In den Klassenzimmern sitzen Kinder und Jugendliche mit Lernschwierigkeiten neben denen, die leicht lernen und zu Hause gefördert werden, außerdem Schüler mit nicht deutscher Muttersprache. Gerade sie sind im Schreiben auf Deutsch oft nicht sicher. In Zeiten des Lehrermangels fällt die individuelle Förderung aber meist als Erstes weg…

HILLESHEIM: Das Pensum an Grundschulen ist gerade am Bersten, ja. Gleichzeitig sind aber Diagnose und Förderung auch sehr stark in den Fokus der Lehrkräfteausbildung gerückt. Moderne Lehrkräfte sind darin hervorragend ausgebildet. Hier an der Universität Augsburg lernen Studierende festzustellen, welche Lernvoraussetzungen jedes Kind mitbringt. Und sie lernen Materialien kennen, die die Kinder genau auf ihrem Leistungsstand unterstützen. In der sogenannten “Lehr:werkstatt” arbeiten Studierende ein ganzes Schuljahr in der Grundschule mit einer erfahrenen Lehrkraft zusammen. Und dadurch, dass dann zwei Pädagogen im Klassenzimmer sind, ist auch mehr Förderung möglich. Wenn mehr angehende Lehrkräfte daran teilnehmen und sich das Konzept bayernweit verbreiten würde, dann wären viele Probleme gelöst. Und ich sehe auch große Chancen in einem gezielten Orthografieunterricht, der den Kindern die Prinzipien der Rechtschreibung bewusst macht oder sie sogar selbst Strukturen und Muster entdecken lässt. Denn eigentlich ist unsere Orthografie wunderschön und sehr, sehr regelhaft.

Zur Person Die einstige Lehrerin Karoline Hillesheim ist heute Akademische Rätin am Augsburger Lehrstuhl für Grundschulpädagogik und Grundschuldidaktik. Lehrkraft ist für sie noch heute „ein wunderschöner Beruf“.