„Das System ist kollabiert“: Warum der Rettungsdienst reformiert werden muss

Johannes Hierls Beruf ist eigentlich Lebensretter. Als Notfallsanitäter auf der Wache in Königsbrunn ist er in der Region im Rettungswagen unterwegs. Doch zu oft werden Hierl und seine Kollegen zu Einsätzen gerufen, die keine Notfälle sind. Dann fehlen Lebensretter an anderer Stelle, wenn es wirklich um Leben und Tod geht. Die Ursachen des Problems sind vielschichtig. Sie gehen von fehlendem Gespür der Bevölkerung, über schlecht ausgestattete Leitstellen bis hin zu fehlendem Personal. Klar ist für Hierl und Fachleute aber auf jeden Fall eines: So wie es jetzt ist, geht es nicht weiter.

Manuel Andre Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis