Blindgänger bei Arbeiten gefunden: Entschärfung geplant

Eine 225 Kilogramm schwere Fliegerbombe ist in Regensburg gefunden worden. Für die geplante Entschärfung wurde am Dienstag eine Sperrzone eingerichtet. Bahn- und Schiffsverkehr sind davon betroffen.

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg ist am Dienstag bei Bauarbeiten in einem Stadtteil von Regensburg gefunden worden. Die 225 Kilogramm schwere Bombe soll am Nachmittag entschärft werden, wie eine Polizeisprecherin sagte.

Bis zum Mittag wurden in einem 300 Meter-Radius rund um den Fundort alle Gebäude evakuiert. Für den Nachmittag sollte der Radius nach Polizeiangaben auf 700 Meter ausgeweitet werden. Rund 1600 Menschen sowie der Bahn- und der Schiffsverkehr sind von den Sperrungen betroffen. Eine Betreuungsstelle wurde eingerichtet.

