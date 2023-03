BMW sucht für den Standort Regensburg Hunderte neue Mitarbeiter

BMW will in den Standort Regensburg 350 Millionen Euro investieren. Bis zum Ende des Jahres sollen 500 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eingestellt werden.

BMW sucht am Standort Regensburg neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Laut einem Bericht der Regensburger Zeitung sollen bis zum Ende des Jahres 2023 insgesamt 500 Stellen besetzt werden. Gesucht werden vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Qualifikationen in der Elektronik und der Instandhaltung.

Durch die neuen Stellen soll unter anderem die Fluktuation ausgeglichen werden, welche durch altersbedingte Ausfälle entsteht. Zusätzlich will der Autobauer in Regensburg zum Sommer 114 Auszubildende einstellen.

BMW investiert 350 Millionen Euro in Werk in Regensburg

An den Standorten Regensburg und Wackersdorf unterhält BMW derzeit rund 9000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allein im Regensburger Werk laufen am Tag bis zu 1000 Autos der Modelle 1er und X2 vom Band. Es gibt eine Produktionslinie für Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor, Plug-in-Hybrid und für vollelektrische Autos.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: SAT.1

BMW hatte im vergangenen Jahr angekündigt, dass 2024 mindestens jeder dritte BMW, welche aus den bayerischen Werken rollt, ein Elektroauto sein soll. Dafür nimmt das Traditionsunternehmen nun auch in Regensburg Geld in die Hand. BMW will 350 Millionen Euro in das Regensburger Werk investieren, um die Fertigung von E-Autos voranzubringen.

Lesen Sie dazu auch