Corona belastet Krankenhäuser wieder massiv

Plus Immer mehr Patienten sind infiziert, immer mehr Personal in Kliniken erkrankt. In der Region spitzt sich die Lage von Tag zu Tag zu.

Von Daniela Hungbaur, Carmen Janzen

Jede Woche überlegt Eva-Maria Nieberle mit ihrem Team vom Personalrat, wie sie den Beschäftigten in ihrer Überlastungssituation helfen können und ob sie nicht an die Öffentlichkeit gehen müssten. Um auf „die dramatische Arbeitslage“ im Universitätsklinikum Augsburg aufmerksam zu machen. So wie es in dieser Woche die Kolleginnen und Kollegen vom Betriebsrat an der München Klinik getan haben. „Denn auch bei uns spitzt sich die Lage täglich zu“, sagt die Vorsitzende des Personalrats des Uniklinikums. „Es ist für viele nun einfach eine Grenze erreicht. Viele kündigen, weil sie nicht mehr können, sie sagen: Ich halte es einfach nicht mehr aus. Und sehr viele erkranken in diesen Tagen auch wieder selbst an Covid, was den Druck auf die Kolleginnen und Kollegen zusätzlich erhöht.“

