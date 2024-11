Wo sich kulinarische Weltbürger daheim fühlen

Der Mensch neigt schon immer zur Bequemlichkeit, und das muss ja kein Schaden sein. Nehmen wir insbesondere das Thema Nahrungssuche. Gefuttert wurde in grauer Vorzeit vornehmlich, was die nähere Umgebung hergab, und das scheint sich bis heute in den Köpfen festgesetzt zu haben. Regionale Lebensmittel stehen hoch im Kurs. Sagt zumindest eine brandneue Umfrage im Auftrag des Landwirtschaftsministeriums, an der mehr als 1000 Erwachsene mit Wohnsitz im Freistaat teilnahmen. Danach vertrauen die Bayern Lebensmitteln aus der Region in hohem Maße und halten es für die vornehmste Aufgabe hiesiger Bauern, diese in ausreichender Menge herbeizuschaffen. Die Lebensmittel, nicht die Bauern. Deren Zahl nämlich nimmt seit Jahren ab.

Was Bayern gerne essen

Skeptiker mögen an dieser Stelle einwenden, dass Stichproben in den Einkaufswagen bayerischer Hausfrauen und -männer ein anderes Bild ergeben. Dort türmen sich Nahrungsmittel aus aller Herren Länder, die schon ein paar Kilometer auf dem Buckel haben mögen. Kiwis aus Neuseeland, Knoblauch aus China oder Kartoffeln aus Ägypten: Wo bitte, bleibt da die Regionalität? Mia san mia - außer der örtliche Discounter hat gerade griechische Wochen ausgerufen? So ist es halt: Kulinarisch sind die Bayern längst Weltbürger geworden. Vor allem, wenn das entsprechende Angebot gleich um die Ecke liegt, fühlen sie sich wie daheim.