Vom Wassertreten bis zum Senfessen: Die kuriosesten Weltrekorde aus der Region

Plus Egal ob Tennisball-Fangen oder Dauerdriften – schon so einige Bestmarken wurden rund um Augsburg gesetzt. Ein Auszug der kuriosesten Rekorde aus der Region.

Von Matthias Kleber

"Größter Hydrotherapievortrag der Welt mit anschließendem Wassertreten" – so lautet der Weltrekord, den Bad Wörishofen heuer eingeheimst hat. 838 Menschen wateten Ende Juli gleichzeitig im Storchengang durch insgesamt 13 Kneipp-Becken in der Stadt. Zuvor fand ein Vortrag zur Wassertherapie statt. Der Weltrekord ist nicht die einzige kuriose Bestleistung aus der Region, die es ins Guinness-Buch der Rekorde geschafft hat. Immer wieder setzen Menschen aus der Augsburger Gegend neue Maßstäbe – zum Beispiel im Dauerdriften.

Über zweieinhalb Stunden in der Kurve

Der Name Harald Müller ist wohl den meisten Rallye-Begeisterten ein Begriff – spätestens seit seinem geglückten Rekordversuch im Dauerdriften. Über zwei Stunden und 34 Minuten bewegte Müller das Auto im Kreis und legte dabei rund 144 Kilometer zurück: Bestmarke. Fast zwei Jahre lang haben Müller und sein Team den Rekordversuch vorbereitet, der im zweiten Versuch gelang. Wer einmal selbst testen möchte, wie es sich anfühlt, mit dem Weltrekordhalter um die Kurven zu fliegen, der kann dies in Gersthofen tun. Beim Rallyetaxi Augsburg bietet Müller seine Dienste für Driftbegeisterte an.

