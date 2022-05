Unterwegs im Supermarkt: So kaufen Menschen ein, wenn die Preise steigen

Plus Im Supermarkt ist das Weltgeschehen ganz nah. Unterschiedlichste Menschen teilen dort ähnliche Sorgen und suchen nach Sonderangeboten – gerade in Krisenzeiten.

Ihren Fahrradhelm nimmt sie gar nicht erst vom Kopf. Die Pfandflaschen hat sie schon abgegeben, die Gemüseabteilung des Edeka-Marktes in der Innenstadt von Bobingen im Kreis Augsburg lässt die Frau links liegen, sie hat offensichtlich ein klares Ziel. Sie läuft etwas nach vorn geneigt, als wäre ihre Einkaufstasche aus Kunststoff voll und schwer. Doch das Gegenteil stimmt, die Tasche füllt sich erst an der untersten, hintersten Ecke des Kühlregals, wo große rote Sticker die reduzierte Ware kennzeichnen, deren Mindesthaltbarkeitsdatum fast überschritten ist. Die Frau beugt sich tief hinunter. Wer hier sucht, wird leicht übersehen.