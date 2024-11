14-Jähriger stirbt bei Zimmerbrand in Schwaben

Bei einem Brand im Kinderzimmer ist ein 14-Jähriger in Schwaben gestorben. Drei weitere Menschen seien infolge des Feuers am Mittwoch in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) durch Rauchvergiftungen leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Unter den Verletzten sei auch die 23 Jahre alte Schwester des Jugendlichen, die noch versucht habe, ihren Bruder zu retten, und den Notruf wählte.

Wegen des starken Rauchs sei ihr Rettungsversuch aber erfolglos geblieben. Die junge Frau habe sich mit ihren beiden Kindern im Alter von zwei und drei Jahren in Sicherheit bringen müssen. Laut Polizei brach das Feuer im Kinderzimmer aus, in dem sich der Jugendliche zu dem Zeitpunkt befand. Die Brandursache blieb demnach zunächst unklar. Ein Experte des bayerischen Landeskriminalamts soll bei den Ermittlungen helfen.