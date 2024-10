The Prodigy und Rise Against kommen zu Rock im Park

Zum Jubiläums-Lineup der Schwesterfestivals Rock am Ring und Rock im Park gehören nun auch die britische Band The Prodigy und die US-amerikanische Punk-Band Rise Against. Als weitere Acts für das nächste Jahr hat der Veranstalter die Rock-Gruppe Falling In Reverse, die Metal-Band Spiritbox und das Berliner Musiker-Duo SDP angekündigt.

Rock im Park und Rock am Ring feiern 2025 Jubiläum

Die Festivals feiern nächstes Jahr vom 6. bis 8. Juni ihr jeweiliges Jubiläum. Rock im Park gibt es dann seit 30 Jahren, Rock am Ring seit 40. Mit den neu angekündigten Künstlern stehen nun 70 von 100 Acts fest. Außerdem soll es zwei „Special Guests“ geben, die bisher noch nicht bekannt sind.

Das Interesse ist jetzt schon groß: Über 50.000 Tickets seien laut Veranstalter bisher verkauft worden. Ab dem 1. November steht die nächste Preisstufe an, die Tickets kosten dann 20 Euro mehr.