Hamburger Musical «Hercules» bekommt neuen Hauptdarsteller

Das Hamburger Musical «Hercules» in der Neuen Flora hat einen neuen Hauptdarsteller: Von nun an wird Philipp Büttner die Hauptrolle des Hercules in dem Disney-Musical übernehmen, wie das Musicalunternehmen Stage Entertainment in Hamburg mitteilte. Der gebürtige Würzburger löst damit Benét Monteiro ab, der bald im Musical «MJ - Das Michael Jackson Musical» den «King of Pop» verkörpern wird.

Büttner ist schon in viele Musical-Rollen geschlüpft. Vor einigen Jahren stand der 33-Jährige lange als Aladdin im gleichnamigen Disney-Musical auf der Bühne in Hamburg und in Stuttgart. Zudem war schon Dracula, Galileo Galilei, Clyde von Bonnie und Clyde, Goethe und Robin Hood.

Die zweite Hauptrolle in einem Disney-Musical sei für ihn ein großer Traum und eine wahnsinnige Ehre, sagte Büttner laut Mitteilung. «Der kleine Philipp, der früher so viele Sehnsüchte hatte, hat mehr erreicht, als er sich je vorzustellen wagte.» Casting-Direktor Ralf Schaedler beschrieb Büttner als einen der derzeit besten Musical-Sänger.

Das Musical «Hercules» wird seit März in Hamburg aufgeführt. Es geht um der Göttersohn Hercules, der «dank» seines fiesen Onkels Hades auf der Erde lebt und dort um sein Leben bangen muss. Um auf den Olymp zurückkehren zu können, muss er eine wahrhaft göttliche Tat vollbringen.