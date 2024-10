Der BR streicht den „Komödienstadel“

Der Bayerische Rundfunk stellt die Kultsendung „Komödienstadel“ ein. Es soll keine Neuproduktion der Fernsehreihe mehr geben. In der wurden komödiantische Theaterstücke in Mundart gezeigt – nach BR-Angaben sei sie „seit 1959 erfolgreich im Programm“. Im „Komödienstadel“ traten zahlreiche Volksschauspielerinnen und -schauspieler auf: von Gustl Bayrhammer über Max Grießer bis hin zu Erni Singerl. 2012 noch erklärte der BR, die Reihe erziele „dank klarem Bekenntnis zu Dialekt- und Heimatthemen am Sonntagabend bayernweit zweistellige Quoten – und das trotz starker Konkurrenz der anderen Sender“. Damals war der „Komödienstadel“ neu ausgerichtet worden.

Auch die TV-Formate „Euroblick“ und „Alpen-Donau-Adria“ werden eingestellt

Björn Wilhelm, Programmdirektor Kultur, begründete das Ende des „Komödienstadels“ am Montagnachmittag während einer Sitzung des Rundfunkrats in München nun auch damit, dass man bereits „ein sehr, sehr großes und erfolgreiches Repertoire“ habe. Hauptgrund der Streichung sind allerdings die Einsparungen, die der beitragsfinanzierte öffentlich-rechtliche Sender vornehmen muss. Hinzu kommt eine Umschichtung ins Digitale und der Versuch, ein jüngeres Publikum zu gewinnen.

Neben dem „Komödienstadel“ werden auch die TV-Formate „Euroblick“ und „Alpen-Donau-Adria“ eingestellt. Ebenfalls soll der Bayerntext eingespart und durch den ARD-Text ersetzt werden. Und, so Wilhelm: Es werde künftig vermehrt Wiederholungen geben sowie „ein paar weniger neue Filme“. Wilhelm nannte als Beispiele für weitere Einsparungen auch die Formate „Blickpunkt Sport“ und das Politikmagazin „Kontrovers“, von denen es weniger Ausgaben geben werde.

Die Einsparungen sind eine Reaktion auf eine Finanzierungslücke. Um diese zu schließen, würden alle Sachkostenetats eingefroren, zusätzlich müsse jede Direktion drei Prozent ihres Etats einsparen, hieß es während der Rundfunkratssitzung, „allerdings nicht nach dem Rasenmäherprinzip, sondern anhand klug vorbereiteter, strategischer Kriterien“, wie BR-Intendantin Katja Wildermuth ausführte. Es gelte das Motto: „Programm vor Beton“. Die nötigen Einsparungen im Programm orientierten sich, so Wildermuth weiter, an einer Strategie, die das Ziel verfolge: „mehr Einzigartiges, mehr Hintergrund und Analysen sowie generationengerechtere Angebote“.

Fast wortgleich hatte sie sich kürzlich in einem Interview mit unserer Redaktion geäußert, in dem sie auch betonte, man wolle „so programmschonend wie möglich vorgehen“. Von einer „Reduktion linearer Angebote“, sprach Thomas Hinrichs, BR-Programmdirektor Information, „weil sich die Mediennutzung schlicht und ergreifend verschiebt“ – zugleich kündigte er eine Ausweitung des digitalen BR-Angebots an.

BR-Intendantin Wildermuth: Es gelte das Motto „Programm vor Beton“

Kritik an den Streichungen der TV-Formate kam aus dem Rundfunkrat. So sagte der frühere Landrat des Landkreises Aichach-Friedberg, Christian Knauer (CSU), der den Bund der Vertriebenen in dem Kontrollgremium des Senders vertritt: Bürgerinnen und Bürger klagten jetzt schon, es würden „bloß noch Wiederholungen kommen“. Man müsse aufpassen, dass man die Bevölkerung bei den geplanten Spar- und Reformprozessen mitnehme. „Wir dürfen bei den Älteren keinen Frust erzeugen“, sagte Knauer. „Damit die nicht sagen: ,Die wollen mehr Geld und das Programm wird immer schlechter.‘“ Der frühere Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) betonte, dass die TV-Formate, die eingestellt werden sollen, Sendungen seien, „die sehr bayerisch sind“. Er halte das nicht für nachvollziehbar.

Icon Vergrößern BR-Intendantin Katja Wildermuth: „So programmschonend wie möglich“ sparen. Foto: Bernhard Weizenegger Icon Schließen Schließen BR-Intendantin Katja Wildermuth: „So programmschonend wie möglich“ sparen. Foto: Bernhard Weizenegger

Konkret hieß es zur Finanzierungslücke: Bei einem Jahresbudget des beitragsfinanzierten öffentlich-rechtlichen Senders „von rund einer Milliarde Euro gehen die Planungen für das Jahr 2025 von einer Finanzierungslücke von rund 70 Millionen Euro aus“. Und: Der BR habe die von der KEF, der unabhängigen Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs der Rundfunkanstalten, empfohlene Erhöhung des Rundfunkbeitrags um 58 Cent auf 18,94 Euro pro Monat und Haushalt ab dem Jahreswechsel „eingeplant und erwarte, dass das rechtsstaatliche Verfahren von den Ländern eingehalten werde“. Ob es zu der Erhöhung kommt, ist jedoch ungewiss, da sich mehrere Länderchefinnen und -chefs klar gegen sie ausgesprochen haben.