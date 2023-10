In den kommenden Wochen fahren deutlich weniger S-Bahnen in München

Wegen umfangreicher Arbeiten an der Stammstrecke kommt es im Münchner S-Bahnverkehr bis Anfang November zu Einschränkungen. Vor allem die Wochenenden sind betroffen.

Wer in München die öffentlichen Verkehrsmittel nutzt, braucht in den kommenden Wochen Geduld. Denn wegen umfangreicher Arbeiten an der Stammstrecke kommt es zu erheblichen Einschränkungen. Los geht es bereits am Freitagabend (6. Oktober). Bis zum 6. November fahren an den Wochenenden weniger Linien als üblich über die Stammstrecke, so die Deutsche Bahn. Zudem kommt es zu folgenden Einschränkungen:

Freitagabend, 20. Oktober bis Montagfrüh, 23. Oktober: Stammstrecke komplett gesperrt

komplett gesperrt Allerheiligen : Östlicher Teil der Stammstrecke gesperrt

Nach Angaben der Bahn sorgt die S-Bahn München für ein umfassendes Ersatzkonzept mit Bussen und verstärkten MVG-Linien. Am Wochenende der Komplettsperrung können Fahrgäste erstmals zudem an den Stammstreckenbahnhöfen Leihräder von "Call a Bike" für die erste halbe Stunde Fahrt kostenfrei nutzen.

S-Bahn in München: Bauarbeiten an der Stammstrecke bis November

Der Schwerpunkt der Arbeiten an den Wochenende ist der Ausbau und die Modernisierung der Bahninfrastruktur im Knoten München. Zudem seien für die Inbetriebnahme des neuen Stellwerks am Münchner Ostbahnhof im kommenden Jahr umfangreiche Kabel- und Tiefbauarbeiten im Gleisbereich der S-Bahn bis zum Leuchtenbergring notwendig, so die Bahn. Am Bahnhof Laim finden außerdem Bauarbeiten für die zweite Stammstrecke statt. Dort halten die S-Bahnen stadtauswärts seit Mitte August am neu errichteten Bahnsteig an Gleis 1.

Während des Wochenendes vom 20. bis zum 23. Oktober, an dem die Stammstrecke komplett gesperrt ist, will sich die Bahn um weitere Instandhaltungsmaßnahmen kümmern. Dann werde entlang der gesamten Stammstrecke an den Gleisen und in den Bahnhöfen gearbeitet.

München: Diese S-Bahnen sind von den Einschränkungen betroffen

An den vier Wochenenden bis zum 6. November fahren jeweils von Freitagabend ab 22.20 Uhr bis Montagfrüh um 4.40 Uhr weniger S-Bahnen über die Stammstrecke. Lediglich die S7 und die S8 verkehren wie gewohnt. Die Tram 19 ist an den Wochenenden in den Abendstunden zwischen Pasing und Hauptbahnhof öfter unterwegs. Diese S-Bahn-Linien sind von den Bauarbeiten betroffen:

S1: beginnt/endet am Hauptbahnhof , ohne Halt ab/bis Moosach . Am ersten November-Wochenende endet die S1 bereits in Moosach , dort ist am Samstag dann die U-Bahn im dichteren Takt unterwegs

beginnt/endet am , ohne Halt ab/bis . Am ersten November-Wochenende endet die S1 bereits in , dort ist am Samstag dann die U-Bahn im dichteren Takt unterwegs S2: verkehrt im Westen halbstündlich zwischen Petershausen und Hauptbahnhof oder Heimeranplatz .Die Halte zwischen Obermenzing und Hauptbahnhof / Heimeranplatz entfallen. Zwischen Dachau und Altomünster fahren die Züge regulär. Von Osten kommend fährt die S2 bis Hirschgarten

verkehrt im Westen halbstündlich zwischen und oder .Die Halte zwischen und / entfallen. Zwischen und fahren die Züge regulär. Von Osten kommend fährt die S2 bis Hirschgarten S3: fährt im Westen nur bis Pasing und im Osten nur bis Ostbahnhof

fährt im Westen nur bis und im Osten nur bis S4: fährt nur zwischen Geltendorf und Pasing

fährt nur zwischen und S6: fährt im Westen nur bis Hauptbahnhof (ohne Halt ab/bis Pasing ), im Osten nur bis Ostbahnhof . Am ersten November-Wochenende endet die S6 im Westen bereits in Pasing

Vom 31. Oktober ab 22.40 Uhr bis zum 2. Oktober um 4.40 Uhr fahren zwischen Isartor und Leuchtenbergring/Giesing keine S-Bahnen. Die S8 Flughafen endet/beginnt am Hauptbahnhof und hält als einzige Linie am Ostbahnhof.