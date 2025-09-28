Wegen Gegenständen auf der Fahrbahn: Streckenabschnitt von S2 aus Nürnberg gesperrt

Auf dem Streckenabschnitt der S2 zwischen Lauf (links Pegnitz) und Hersbruck (links Pegnitz) liegen Gegenstände auf den Gleisen. Der Abschnitt ist deshalb zwischenzeitlich gesperrt. Das berichtete die Deutsche Bahn auf ihrer Website. Wie lange die Sperrung andauern wird, ist noch unklar.

Gegenstände auf den Gleisen: Verspätungen wahrscheinlich

Wie die Deutsche Bahn mitteilte, fährt die S2 aus Richtung Roth/Nürnberg Hauptbahnhof aktuell nicht mehr zwischen den Haltestellen Lauf (links Pegnitz) und Hartmannshof. Die S2-Bahn aus Richtung Nürnberg wendet in Lauf und fährt nicht mehr weiter.

Die gesamte Strecke zwischen Roth/Nürnberg Hauptbahnhof und Hartmannshof ist damit von Verspätungen und Fahrplanänderungen betroffen. Die Deutsche Bahn bittet Fahrgäste, sich vor der Fahrt auf dieser Strecke online oder in der DB-App über die aktuelle Verbindung zu informieren.

Sperrung von Streckenabschnitt: Bahn arbeitet an SEV

Die Bahn arbeitet aktuell daran, einen Schienenersatzverkehr (SEV) zu organisieren. Das Verkehrsunternehmen hat laut eigenen Angaben bereits Kontakt zu den Partnern vor Ort aufgenommen. Wie auf der Website der Bahn zu lesen ist, steht ab circa 18.15 Uhr ein Ersatzverkehr zur Verfügung. Dann transportieren Busse die Fahrgäste an ihr Ziel.

Dieser Artikel wird laufend aktualisiert.