Milchige Wolkendecke: Saharastaub zieht über Bayern

Das Wetter in Deutschland wird frühlingshaft mild – doch ein Wetterphänomen dürfte in Teilen der Bundesrepublik für eine milchige Wolkendecke sorgen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, ist am Freitag damit zu rechnen, dass ein Hoch über Osteuropa trocken-milde Luft aus dem Süden nach Deutschland führen wird, die allerdings mit Saharastaub angereichert sein wird.

Der Saharastaub trifft in Bayern auf dichte Wolkenfelder und milde Temperaturen. Zwischen 16 und 23 Grad sind möglich, größere Chancen auf anhaltenden Sonnenschein bestehen aber nur im Nordosten des Freistaates. An den Alpen rechnen die Experten des DWD mit aufkommendem Föhn. Die sehr trockene Luft hat noch einen weiteren Effekt: Die Waldbrandgefahr steigt. Laut DWD sei diese vor allem im einigen Regionen Nordbayern hoch, doch auch in Südbayern steige die Gefahr vor Waldbränden.

Saharastaub in Europa ist nicht ungewöhnlich – und wird durch den Klimwandel häufiger

Dass die Luft durch Saharastaub getrübt ist, kommt laut DWD in Mitteleuropa nicht selten vor. Zu dem Naturphänomen, bei dem Staubpartikel aus der Sahara nach Europa getragen werden, komme es im Jahr etwa fünf bis 15 Mal. Allerdings passiert das in stark unterschiedlicher Intensität, sodass der Staub manchmal mehr und manchmal weniger wahrnehmbar ist. Wie stark der Staub den Himmel eintrübt, hängt auch von weiteren Faktoren wie der Luftfeuchtigkeit ab.

Die Häufigkeit von mit Saharastaub angereicherter Luft in Europa nimmt durch den Klimawandel zu. Das Phänomen gab es zwar schon immer, doch weil durch die Erderwärmung der Temperaturunterschied zwischen der Arktis und südlich von Europa liegenden Gebieten geringer wird, kommt es häufiger zu sogenannten Südlagen. Der Staub bahnt sich daher häufiger den Weg nach Deutschland und färbt hier den Himmel ein.

Gesundheitsschädlich ist der Saharastaub aber nicht. Autofahrerinnen und Autofahrer sollten jedoch darauf achten, ob sich der Staub auf ihren Autos absetzt – besonders wenn der Saharastaub mit Regen zusammenfällt und es zum sogenannten Blutregen kommt. Die feinen Sandkörner des Saharastaubes können den Lack beschädigen, darum sollte der Wagen professionell gereinigt werden.