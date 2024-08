Die 192 Stunden sind geschafft! Große Party nach Schafkopf-Weltrekord in Sonthofen

"Weltrekord! Weltrekord! Weltrekord!" Das riefen die sechs Oberallgäuerinnen und Oberallgäuer am Mittwoch nach ihrer letzten von tausenden Runden Schafkopf. Acht Tage lang hatten Claudia Braunmüller, Gerry Krenn, Christian Blanz, Tobias Huber, Theresia Braunmüller und Markus Huber in der Adlerwirtschaft in Sonthofen gespielt, um die neue Bestmarke von 192 Stunden Schafkopf am Stück aufzustellen. Unter tosendem Applaus spielten sie um 16 Uhr die letzten Spielzüge. Danach lagen sich die Sechs in den Armen und sprangen um den Tisch herum im Kreis. Nach dem Finale feieren die Spieler derzeit draußen eine Party mit 300 Gästen.

