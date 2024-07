Mal heiß, mal kalt und viel zu viel Regen: Dieser seltsame Sommer

Jetzt aber schnell. Anton saust den Weg hinunter, zieht den Rollkoffer mit dem Tigergesicht hinter sich her und ruft: „Schnell, ich will ins Wasser!“ Oma Monika rollt ihre Tasche mit Handtüchern und Badematte hinterher, Mama Marit schleppt die Kühltasche Richtung Liegewiese im Donauwörther Freibad. Die drei haben es eilig. Weil man ja etwas haben will von seinem Sonnen-Freibad-Tag, erst recht an diesem Dienstag, wo die Temperatur über die 30-Grad-Marke klettern soll. Endlich, Sommer, wenn auch nur für einen Tag!

