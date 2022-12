Leben mit Multipler Sklerose: "Meine Hoffnung ist zurückgekehrt"

Plus Kerstin Rathgeb aus dem Landkreis Dillingen leidet an einer schweren Form der Multiplen Sklerose, die immer schlimmer wurde. Doch dank eines besonderen Anzugs wendete sich vor einigen Monaten das Blatt.

Es gibt alltägliche Dinge, über die viele nicht nachdenken müssen. Jemandem eine Tasse Kaffee einzuschütten beispielsweise. Für Kerstin Rathgeb aus Dattenhausen im Landkreis Dillingen sieht die Sache aber ganz anders aus. „Noch vor einem halben Jahr wäre das unmöglich für mich gewesen“, sagt die 41-Jährige – und reicht noch etwas weihnachtliches Gebäck. Kerstin Rathgeb leidet an einer schweren Form der Multiplen Sklerose (MS).