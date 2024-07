Passagierschiff prallt auf der Donau gegen Eisenbahnbrücke

Bei einer Donau-Kreuzfahrt müssen Passagiere unerwartet in Regensburg einen Zwischenstopp einlegen - das Schiff stieß gegen eine Brücke.

Regensburg (dpa/lby) - Auf der Donau in der Oberpfalz ist ein Passagierschiff gegen eine Brücke geprallt und hat daraufhin seine Reise unterbrechen müssen. Wie die Polizei mitteilte, stieß das Schiff am Sonntagabend in Regensburg mit dem nicht komplett eingefahrenen Steuerhaus gegen die Schwabelweiser Eisenbahnbrücke. Das Steuerhaus sei stark eingedrückt worden, das Schiff habe anlegen müssen.

Die Brücke sei für etwa dreieinhalb Stunden gesperrt worden, der Schaden an dem Bauwerk betrage rund 20.000 Euro. An dem Schiff sei ein Schaden in Höhe von etwa 50.000 Euro entstanden, so die Polizei. Die Passagiere hätten die Nacht zum Montag auf dem Schiff verbracht und seien dann mit Bussen zu einem Ausflug gefahren worden. Am Dienstag sollte das Schiff seine Weiterreise antreten können, sagte ein Polizeisprecher.

(dpa)