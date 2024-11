Schlaganfall-Versorgung: Reform könnte Fahrzeit zu Kliniken verlängern

Fast 40.000 Menschen in Deutschland sterben laut dem Robert-Koch-Institut jedes Jahr an den Folgen eines Schlaganfalls. In Bayern sind es etwa 5500, Tendenz immerhin sinkend. Mit der kürzlich beschlossenen Krankenhausreform will die Regierung die Versorgung weiter verbessern. Allerdings dürfte sich dadurch die Fahrzeit zum Krankenhaus verlängern – vor allem in ländlichen Regionen.

Die Idee des Gesundheitsministers: Schlaganfall-Patientinnen und -Patienten sollen künftig nur noch in Krankenhäusern behandelt werden, die über eine sogenannte Stroke-Unit verfügen. Eine spezielle Station, die auf die Behandlung von Schlaganfällen ausgerichtet ist. Laut dem Bundesgesundheitsministerium wurden 2021 nur etwa 75 Prozent der Schlaganfall-Patienten in eine solche Klinik eingeliefert. Häufig wurde stattdessen das nächstgelegene Krankenhaus angefahren, auch wenn es nicht über eine entsprechende Station verfügt.

Die Deutsche Schlaganfall-Gesellschaft (DSG) begrüßt die Reform. In solchen Stroke-Units sei die Überlebenschance höher, sagt Stefan Schwab, Präsident der DSG. „Wer auf Spezialstationen behandelt wird, wird sich außerdem besser erholen“, sagt er. „Die Krankenhausreform ist eine große Chance.“

Bei einem Schlaganfall kommt es oft auf wenige Minuten an

Allerdings würde sich dadurch auch die Fahrzeit zur Klinik in einigen Fällen verlängern. Bei einem Schlaganfall kommt es häufig auf wenige Minuten an, sowohl bei der Fahrt in die Klinik, also auch bei der Behandlung in der Notaufnahme. Die Fahrt sollte laut dem Eckpunktepapier zur notfallmedizinischen Versorgung nicht länger als 30 Minuten dauern. Noch wird das meist eingehalten.

Wenn künftig aber nur Kliniken mit Schlaganfallstation angefahren werden, wird sich das ändern. Laut Berechnungen des Science Media Centers (SMC) dürfte sich die durchschnittliche Fahrzeit um etwa viereinhalb Minuten verlängern.

Wie lange dauert die Fahrt zum nächsten Krankenhaus? Das ist regional sehr unterschiedlich

Dabei gibt es erhebliche regionale Unterschiede, auch in Bayern. In Augsburg beispielsweise dauert die Fahrt zur nächsten Stroke-Unit laut SMC durchschnittlich elf Minuten, in Würzburg weniger als sechs. In ländlichen Regionen ist die nächste Schlaganfallstation meist weiter entfernt. In manchen Landstrichen würde dadurch die 30-Minuten-Marke überschritten. Etwa sechs Prozent der Bevölkerung sind davon betroffen. In Bayern sind das zum Beispiel Teile des Landkreises Unterallgäu. Im dortigen Markt Kirchheim würde die Fahrt etwa 43 Minuten dauern. Ähnlich lange Zeiten könnten in einigen Gemeinden im Donau-Ries entstehen oder im unterfränkischen Landkreis Bad-Kissingen.

Sabine Dittmar (SPD), parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium, beruhigt: „Als Medizinerin bin ich fest davon überzeugt, dass es besser ist, ein paar Minuten länger im Rettungswagen mit qualifizierter Erstversorgung unterwegs zu sein, wenn der Patient dafür anschließend in einer Stroke-Unit adäquat versorgt werden kann.“ Für die Fälle, bei denen die 30-Minuten-Marke überschritten werde, müssten Rettungswege neu überdacht werden. „Die Standorte und Zahl der Stroke-Units, aber auch Verbesserungen bei den Rettungswegen und -mitteln liegen in der Planungshoheit der Bundesländer“, sagt Dittmar. „Hier ist die bayerische Staatsregierung gefordert, zu handeln.“ Diese setzt in solchen Fällen vor allem auf telemedizinische Versorgung. Krankenhäuser ohne eigene Stroke-Unit kontaktieren dabei die Stroke-Units anderer Krankenhäuser per Videokonferenz. „Die Ärzte der Schlaganfallzentren können die Patienten mit Unterstützung des Personals vor Ort via Videoschalte in Echtzeit untersuchen“, sagt Bayerns Gesundheitsministerin Judith Gerlach (CSU). „Gemeinsam kann dann die Diagnose gestellt und die Behandlung des Patienten besprochen werden.“