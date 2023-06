Schloss Neuschwanstein

Wichtigste Zeugin: Überlebende des Neuschwanstein-Angriffs soll heute aus Klinik kommen

Der große Polizei-Einsatz an der Marienbrücke bei Neuschwanstein am Mittwoch sorgte über die Allgäuer Grenzen hinaus für Aufsehen, mittlerweile berichten auch ausländische Medien.

Plus Nach dem Angriff auf eine junge Frau bei Neuschwanstein werden immer mehr Details zum mutmaßlichen Täter bekannt – aber auch zum Zustand der Überlebenden.

Die zentrale Frage lautet „Warum“? Zwei Tage, nachdem ein Mann an der Marienbrücke bei Schloss Neuschwanstein zwei Frauen attackierte und beide einen steilen Abhang hinunter warf, steht das Motiv des mutmaßlichen Täters im Zentrum der Ermittlungen. Entscheidend dafür ist die Frage, ob sich der 30-jährige US-Amerikaner tatsächlich sexuell an einer 21-Jährigen vergangen hat. Die Frau starb in der Donnerstagnacht an den Folgen des 50-Meter-Absturzes.

Gegenüber der Polizei machte der Täter keine Aussage. Erst vor dem Ermittlungsrichter in Kempten äußerte er sich laut Polizeisprecher Holger Stabik zu den dramatischen Ereignissen am Mittwoch. Ob seine Aussage einen Rückschluss zulässt auf eine sexuell motivierte Tat, wollen weder Polizei noch Staatsanwaltschaft bestätigen. Die Polizei erhofft sich von der Obduktion des Leichnams der 21-Jährigen weitere Erkenntnisse. Diese ist bereits am Donnerstag erfolgt. Ein gerichtsmedizinisches Gutachten steht aber noch aus.

