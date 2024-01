Ab dem Wochenende schneit es wieder in Bayern

Der Deutsche Wetterdienst erwartet ab dem Wochenende sinkende Temperaturen und Schnee in Bayern. Bis dahin bleibt es aber noch regnerisch.

Hochwasser, Dauerregen und Sturmböen bereiten vielen Teilen Bayerns aktuell Sorgen. Während Sturm und Regen allmählich nachlassen und teilweise auch die Sonne scheint, wird es ab dem Wochenende wieder kälter und im Großteil des Freistaats fällt Schnee.

Wetter in Bayern: Wolken und Regen am Freitag

Am Freitag sind über Bayern viele Wolken zu sehen, in Franken fallen vereinzelt ein paar Tropfen. Aus den Alpen ziehen Regenwolken über Schwaben und Oberbayern. Mit fünf bis zehn Grad bleibt es dabei laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) nochmal mild.

Aktuelles Wetter in Augsburg

Wetter in der Region In Augsburg wird es heute vormittags 4°C, nachmittags 8°C und abends 4°C. Es wird heute voraussichtlich 0 Sonnenstunden geben.

Wetter: Am Wochenende fällt Schnee in Bayern

In der Nacht zum Samstag regnet es in ganz Südbayern und in der südlichen Oberpfalz. An den Alpen schneit es oberhalb von 800 Metern, im Bayerischen Wald zunächst oberhalb von 1000 Metern. In Franken bleibt es meist trocken, südlich der Donau fällt hingegen flächendeckend Regen, der allmählich bis ins höhere Flachland in Schnee übergeht. Mit ein bis sechs Grad wird es etwas kühler als an den Tagen zuvor.

Auch in der Nacht zum Sonntag fällt verbreitet Regen oder Schnee. Bis zum Morgen sinkt die Schneefallgrenze bis ins Flachland. Tagsüber schneit es weiter. Die Höchstwerte liegen zweischen minus und plus drei Grad.



