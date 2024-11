Winter hält kurzes Intermezzo in Teilen Bayerns

Pendlerinnen und Pendler sollten am Donnerstagmorgen im Süden und Osten Bayerns beim Weg zur Arbeit Vorsicht walten lassen. Ein Niederschlagsgebiet bringt in der Nacht leichten Schneefall und Glätte in Teile des Freistaats, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in München mitteilte.

Die ersten Flocken des Winters könnten laut einem DWD-Experten vor allem in Regionen oberhalb von 600 bis 700 Metern fallen, also südlich von München und im Bayerischen Wald. «Dort dürfte das Ganze zumindest vorübergehend liegen bleiben», sagte der DWD-Meteorologe. In weiten Teilen Frankens sei dagegen eher mit Regen zu rechnen.

Besonders viel Schnee sei aber auch im Osten und Süden nicht zu erwarten, nennenswerte Neuschnee-Mengen würden voraussichtlich nur in den Alpen fallen, sagte der Meteorologe. Mit einem großen Wintereinbruch sei derzeit nicht zu rechnen.

In den kommenden Tagen erwarten die Meteorologen wieder etwas milderes Wetter bei Höchstwerten um fünf Grad. Wer am Wochenende einen Ausflug plane, solle möglichst den Alpenrand ins Visier nehmen, sagte der DWD-Experte. «Dort ist Sonnenschein fast garantiert.» Im Rest des Freistaats sei dagegen weiter mit viel Hochnebel zu rechnen.