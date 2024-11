Taxifahrer überführt mutmaßlichen Betrüger - er wollte Geld bei einem Senior abholen

Am letzten Donnerstag (14.11.2024) hat ein Taxifahrer einen mutmaßlichen Betrüger in Memmingen überführt. Wie die Polizei am Dienstag berichtet, kam ihm sein 23-jähriger Fahrgast verdächtig vor, weshalb der Taxifahrer die Polizei rief. Ein Ermittlungsrichter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Memmingen Untersuchungshaft an. Der mutmaßliche Betrüger sitzt mittlerweile in einer Justizvollzugsanstalt.

Der junge Mann ließ sich von dem Taxifahrer am Memminger Bahnhof abholen und in einen nahen Vorort fahren. Dort bat er den Fahrer darum, kurz zu warten, während er zu Fuß in ein Wohngebiet ging. Nachdem er zurück zum Taxi kam, wollte er sich wieder zum Bahnhof fahren lassen. Dem Taxifahrer kam dies seltsam vor. Er verständigte daher unauffällig die Polizei.

Junger Mann wollte Geld bei einem Senior abholen

Die Beamten fingen den 23-Jährigen am Bahnhof ab und kontrollierten ihn. Schnell fanden sie heraus, dass der Mann mutmaßlich in Verbindung mit einem Schockanruf steht und Geld bei einem 90-Jährigen abholen wollte.

Die mutmaßlichen Komplizen des 23-Jährigen hatten dem Senior am Telefon vorgegaukelt, dass sein Enkel einen Unfall gehabt habe und er eine Kaution bezahlen müsse. (Exklusive Aufnahmen: So klingt ein echter Schockanruf.) Der Rentner erkannte den Betrug zunächst nicht. Später bekam er jedoch Zweifel und wandte sich an seine Familie, die einschritt und die Geldübergabe verhinderte.

Schockanrufe: Das sind die Tipps der Polizei

In dem Zusammenhang gibt die Polizei folgende Tipps:

Weder Polizei noch Justiz werden Sie telefonisch zu Zahlungen auffordern.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Seien Sie misstrauisch und beenden Sie bei solchen Forderungen sofort das Telefonat.

Wenden Sie sich an Verwandte oder Bekannte.

Informieren Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

