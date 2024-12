Droh-Schriftzug löst Polizeieinsatz an Realschule aus

Polizeieinsatz an einer Schule in Füssen heute: Aufgrund eines Droh-Schriftzugs im Bereich einer Toilette alarmierte die Schulleitung der Johann-Jakob-Herkomer-Realschule in Füssen gegen 10 Uhr die Polizei. Deren Ermittlungen ergaben nach eigenen Angaben bisher keine Anhaltspunkte für eine tatsächliche Bedrohung. Es bestand laut Polizei wohl zu keinem Zeitpunkt Gefahr für Schülerinnen, Schüler, Lehrkräfte oder Passanten.

Polizei-Einsatzkräfte sowohl aus Kempten als auch aus Füssen sind derzeit vor Ort und ermitteln in enger Abstimmung mit der Schulleitung weiter, um die verantwortliche Person zu identifizieren.

Drohung an Realschule in Füssen - Erst morgen wieder regulärer Schulbetrieb

Der Nachmittagsunterricht entfällt heute wegen des Vorfalls. Morgen soll der Schulbetrieb aber regulär weitergehen. Die Eltern der Schülerinnen und Schüler wurden über das schulinterne Elternportal über das Geschehene informiert.