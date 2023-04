Klimawandel und steigende Preise: Sind Klassenfahrten noch zeitgemäß?

Plus Mit dem Bus ins Skilager, im Flugzeug nach Athen: Klassenfahrten finden wieder statt. Gut so, sagt eine Jugendforscherin. Doch Schulen sind im Zwiespalt.

Schneebedeckte Pisten, gesellige Abende in der Jugendherberge, Kirchenbesichtigungen im sommerlich heißen Rom: Klassenfahrten prägen die Erinnerungen an die Schulzeit, wie es vermutlich keine Mathestunde jemals tun wird. Zuletzt machte es die Corona-Pandemie fast unmöglich, gemeinsam wegzufahren. Jetzt geht das wieder. Doch mit Blick auf die Klimakrise werfen vor allem das allseits beliebte Skilager und Schulausflüge per Flugzeug die Frage auf, wie viel CO2 so eine Klassenfahrt eigentlich ausstoßen darf.

"Der Zwiespalt ist da", bestätigt Alois Mayr, Schulleiter des St.-Anna-Gymnasiums in Augsburg. "Wir versuchen, ökologisch möglichst sinnvoll zu verreisen." Gleichzeitig fieberten fast alle Schülerinnen und Schüler der Möglichkeit zum Sprachaustausch in Athen oder dem gemeinsamen Skifahren in den Bergen entgegen. Anfang des Jahres war die Schule nach einer Corona-Pause wieder im Skilager. Andere Schulen fahren auch jetzt, gegen Ende der Skisaison, noch in die Alpen.

Wegen der Inflation ist Skifahren für viele Familien zu teuer

Damit stellen sie allerdings eine Minderheit dar: Laut Bund Naturschutz Bayern haben diesen Winter nur noch etwa 20 Prozent der bayerischen Schulen eine Fahrt ins Skilager angeboten. Nach wie vor zu viel, findet der Verband und fordert Kultusminister Michael Piazolo ( Freie Wähler) auf, Reisen ins Skilager komplett einzustellen. "Es geht mir darum, dass Skifahren immer weniger Breitensport und mehr Exklusivsport wird", erklärt Thomas Frey, Alpenexperte beim Bund Naturschutz. Wegen der Klimakrise könne man vor allem am Rand der Alpen immer seltener den gesamten Winter über Skifahren. Das Ziel solcher Sportwochen sei allerdings, "dass Kinder zu einer Bewegungsart finden, die sie auch außerhalb dieser Woche umsetzen können", so Frey. Und das sei beim Skifahren oft nicht möglich, nicht zuletzt wegen der aktuell stark erhöhten Preise, beispielsweise für Liftkarten. Diese könnten sich wegen der hohen Inflation viele Familien gar nicht leisten.

Eine Klassenfahrt muss nicht immer in ferne Länder gehen. Wichtig ist, dass Schüler Zeit miteinander verbringen. Foto: Uwe Zucchi, dpa (Symbolbild)

Am St.-Anna-Gymnasium hätten bereits einige Eltern für eine Alternative zum Skilager plädiert. Daraufhin hat die Schule Langlauf angeboten. "Leider war das Interesse der Schülerinnen und Schüler am Langlaufen gering", sagt Schulleiter Mayr. Bergexperte Frey hat eine andere Idee. Schulen könnten etwa eine Sommersportwoche in den Alpen anbieten, wo die Schülerinnen und Schüler schwimmen oder wandern. Er selbst hat auch schon einer Klasse bei der Planung ihrer Wandertage über den Maximilianweg geholfen. "Ich bin überzeugt davon, dass das genauso gut ankommt wie ein Skilager."

Vor allem Klassenfahrten per Flugzeug schaden dem Klima

Allerdings stammten mindestens 70 Prozent der Emissionen, die durch den Skitourismus entstehen, aus dem Verkehr, erklärt Frey. Und hier seien vor allem die mit dem Auto anreisenden Tagestouristen das Problem. Gerade Schulen, die mit dem Bus fahren, seien hingegen recht klimafreundlich unterwegs.

Blickt man genauer auf den CO2-Fußabdruck von Klassenfahrten, so ist die klimaschädlichste Variante die per Flugzeug. "Auch bei Flugreisen muss man überlegen, ob man das nicht anders macht", so der Experte. Als klimafreundliche Alternative schlägt er eine Schulfahrt per Nachtzug vor. "So eine abenteuerliche Reise mit dem Nachtzug kann total gemeinschaftsbildend sein." Wie viel Kohlendioxid ein einzelner Mensch beim Reisen verursacht, zeigen CO2-Rechner im Internet. Auch wenn sich deren Berechnungsgrundlage unterscheidet, die Diskrepanz zwischen den Verkehrsmitteln ist immer riesig: Einem der Rechner zufolge verursacht eine Person bei einer Flugreise von München nach Rom und zurück etwa 345 Kilogramm umweltschädlicher Gase - etwa achtmal so viel wie per Bus.

Eine Klassenfahrt stärkt das Gemeinschaftsgefühl zwischen den Schülern

Auch das St.-Anna-Gymnasium bietet dieses Jahr Abschlussfahrten per Bus oder Zug an, beispielsweise nach Wien und Rom, erklärt Schülersprecher Timon Singer. Zum Sprachaustausch in Athen müssen die Jugendlichen allerdings fliegen. Singer betont jedoch, wie bedeutsam solche Reisen seien: "Man lernt zum Beispiel die Gepflogenheiten von dem jeweiligen Land kennen. Die allermeisten finden diese Fahrten wirklich wichtig."

Aus Klimaschutzgründen auf Klassenfahrten zu verzichten, davon rät Anne Berngruber vom Deutschen Jugendinstitut in München ab. "Die Klassenfahrt ist ein essenzielles Ereignis, um außerhalb der Schule zusammenzukommen", erklärt sie. Es gehe darum, die Klassengemeinschaft zu stärken und mal ohne die Eltern zu verreisen. Allerdings sei es nicht notwendig, sich mehrere Stunden ins Flugzeug zu setzen: "Auch Fahrten, die maximal eine Stunde entfernt sind, sind schon eine wichtige Erfahrung für junge Menschen", sagt Berngruber. Und schließlich würden Klassenfahrten im Inland auch den Geldbeutel schonen.