Schule

18:13 Uhr

Nach dem Pisa-Schock baut Bayern die Grundschule um

Der Grundschulunterricht in Bayern soll sich wieder stärker auf Kernfächer wie Deutsch und Mathematik fokussieren.

Plus Lesen, Rechnen und Schreiben sollen stärker in den Fokus von Bayerns Grundschul-Unterricht rücken. Was das für den Stundenplan bedeutet und wann es losgehen soll.

Von Henry Stern

Nach dem bundesweiten Schock des jüngsten Pisa-Tests plant Bayerns Kultusministerin Anna Stolz ( Freie Wähler) eine Reform der Grundschulen in Bayern. Die Anfang Dezember veröffentlichten Testergebnisse hatten deutliche Leistungsdefizite der Schülerinnen und Schüler sowohl im Lesen als auch in Mathematik offenbart.

Wie die Stundentafel an Bayerns Grundschulen verändert werden soll

„Wir werden weitreichende Konsequenzen aus diesen Ergebnissen ziehen“, kündigte Stolz gegenüber unserer Redaktion an. Kernstück ist eine Reform der Stundentafel an Bayerns Grundschulen: „Wir werden dort mehr Zeit für das Lernen von Lesen, Schreiben und Rechnen schaffen“, so Stolz. Start soll schon zum nächsten Schuljahr im September sein.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen