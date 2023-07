Sechs Fragen, sechs Antworten: So muss Schule sich ändern

Corona, Lehrermangel, ChatGPT: Welch ein ereignisreiches Schuljahr! Jetzt ist Zeit zu fragen: Was muss anders werden an Schulen? Und ist manches vielleicht gar nicht so schlecht?

Was war das für ein Schuljahr! Zu Beginn, im September 2022, teils noch mit Maske im Klassenzimmer. Corona verlor seinen Schrecken, das Gespenst namens Lehrkräftemangel spukt bis heute herum. Dann diese ernüchternde Studie: Jedes vierte Grundschulkind kann nicht richtig lesen – ein Schock. Seit ein paar Monaten stellt auch noch ChatGPT den Unterricht auf den Kopf. Nun ist es Zeit, Bilanz zu ziehen – anhand von sechs großen Themenfeldern.

Noten, Tests und Hausaufgaben: Alles auf den Prüfstand? Foto: Silas Stein, dpa (Symbolbild)

Sind Hausaufgaben, Prüfungen und Noten in der jetzigen Form noch zeitgemäß? Diese Frage ist angesichts der rasanten Entwicklung künstlicher Intelligenz (KI) aktueller denn je. Denn wenn Schülerinnen und Schüler gestellte Aufgaben etwa mithilfe von ChatGPT lösen, lernen sie dann überhaupt noch etwas und ist ihre Benotung aussagekräftig?

