Nach der Amoktat von Hamburg: So laufen Kontrollen bei Waffenbesitzern ab

Plus Kurz vor dem Amoklauf hatten die Hamburger Behörden Philipp F. kontrolliert. Was bei einer solchen Kontrolle überprüft wird – und wo den Beamten die Hände gebunden sind.

Nein, er sehe keine Versäumnisse bei der Waffenbehörde. Das hat der Hamburger Polizeipräsident Ralf Martin Meyer erst am Dienstag bei einer erneuten Pressekonferenz zu dem Attentat mit acht Toten wieder betont - genauso wie Innensenator Andy Grote. Trotzdem hat die Tatsache, dass der Täter Philipp F. erst im Februar nach einem anonymen Hinweis von der Waffenbehörde Besuch bekommen hatte, eine Debatte um das Waffenrecht und dessen Kontrolle ausgelöst. Der 35-jährige Amokschütze besaß seine Waffe legal, auch nach dem Hinweis auf eine mögliche psychische Erkrankung und der außerplanmäßigen Kontrolle durfte er sie behalten.