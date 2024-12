Drei Mülltonnen brennen und beschädigen Hauswand

In Schwaben sind drei Mülltonnen abgebrannt und haben dabei eine Hauswand beschädigt. Ein 87-Jähriger habe am Montag seine Asche in eine Bio-Tonne entleert, danach habe eine Mülltonne gebrannt, teilte die Polizei mit. Nach einem missglückten Löschversuch rief der Mann demnach die Feuerwehr.

Vor Ort in Asbach-Bäumenheim (Landkreis Donau-Ries) stellte die Polizei fest, dass insgesamt drei Mülltonnen gebrannt hatten. Ein Fremdverschulden schloss die Polizei aus, wie es hieß. Der geschätzte Schaden belief sich auf etwa 30.000 Euro. Nun werde gegen den 87-Jährigen ermittelt.