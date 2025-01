Hirte treibt Schafe über Straße – Auto fährt drei Tiere tot

Drei Schafe sind auf einer Straße im schwäbischen Landkreis Dillingen an der Donau von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Am Dienstagmorgen habe ein 54-Jähriger seine Schafsherde über die Kreisstraße bei Wittislingen getrieben, teilte die Polizei mit. Der Wagen eines 58-Jährigen sei daraufhin in die Herde gefahren. Gegen den Schafbesitzer werde nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt, gegen den Fahrer wegen Verstoßes gegen die Straßenverkehrsordnung.

