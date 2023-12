Das unverkrampfte Verhältnis der Schweizer zum Hakenkreuz

Von Uwe Jauß - vor 1 Min.

Die Schweiz überdenkt ihren laxen Umgang mit Nazi-Symbolen. Sogar, wer mitten der Zürcher Bahnhofstraße den Hitlergruß zeigt, hat kaum eine Strafe zu befürchten.

Die Tür geht auf, man tritt ein – und blickt einem metallenen, lebensgroßen Adolf Hitler in die Augen. Dazu Hakenkreuzfahnen, in Vitrinen Hitlers Buch "Mein Kampf", ein Stück weiter eine Mütze der Nazi-Organisation SS. Mehr als kurios erscheint ein Osterhase in brauner SA-Uniform.

Alles öffentlich, alles zu erwerben in einem ehemaligen Güterschuppen am Bahnhof der Schweizer Grenzgemeinde St. Margrethen unweit des östlichen Bodensees. Kein Nazi-Emblem ist abgeklebt, wie es etwa in Deutschland bei solch einem Angebot verpflichtend wäre. Darauf angesprochen, meint Ladenbetreiber Angelo Rutz: "Das ist hier völlig legal. Ich verkaufe nichts Verbotenes."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .