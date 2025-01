Radfahrer von Auto erfasst und gestorben

Ein Fahrradfahrer ist in Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) von einem Auto erfasst worden und gestorben. Der 70-Jährige sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen, sagte ein Polizeisprecher. Demnach wollte der Mann morgens eine Straße mit dem Rad überqueren und wurde dabei frontal von dem Wagen einer vorfahrtsberechtigten Fahrerin erfasst. Dadurch sei er in den Gegenverkehr geschleudert und erneut von einem weiteren Auto erfasst worden. Die Hauptstraße war für mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter soll nun den Hergang des Unfalls klären.

