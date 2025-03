Zwei Lottospieler aus Bayern gewinnen Millionen

Zwei Lottospieler aus Bayern dürfen sich über Millionengewinne freuen. Jeweils knapp 1,3 Millionen Euro hätten die beiden am Samstag in der «6 aus 49»-Ziehung gewonnen, teilte Lotto Bayern in München mit. Der eine Spieler sei 50 Jahre alt und wohne in der Oberpfalz. Die andere Person sei bisher unbekannt und stamme aus dem Großraum München.

Beide haben den Angaben der Lottogesellschaft zufolge die sechs Gewinnzahlen 11, 20, 28, 30, 35 und 41 angekreuzt. Die Superzahl 3, die nötig gewesen wäre, um den Jackpot zu knacken, habe keiner der bundesweit fünf Hauptgewinner angekreuzt. Somit könnten bei der nächsten Ziehung am Mittwoch bis zu 27 Millionen Euro gewonnen werden.