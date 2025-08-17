Rangeleien, Belästigung, Übergriffe: Wie steht es um die Sicherheit in unseren Freibädern?

Es ist für viele der Sommer-Ort schlechthin: Ein Meer von bunten Handtüchern auf der Liegewiese, vergnügt quietschende Kinder im Strömungskanal und in der Nase der bekannte Duft aus Sonnencreme, Chlor und Frittierfett. Doch das Freibad kann an heißen Tagen mit Hochbetrieb auch ungemütlich werden: Respektlose Teenager wagen riskante Sprünge, alkoholisierte Besucher geraten am Kiosk in Streit und in Duschen oder Umkleiden sind Spanner mit Handykameras unterwegs. Und immer wieder kommt es in den Freibädern zu sexueller Belästigung – bis hin zu Übergriffen. 227 Straftaten zählte das bayerische Landeskriminalamt im Jahr 2024.
Freibad-Saison
