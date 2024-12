Kalt, aber mit klarer Sicht: So wird das Wetter an Silvester

Mal sind es knapp 10 Grad mit Wolken, mal –3 Grad mit Sonnenschein oder es regnet: Was an anderen Tagen als ganz normales Wetter wahrgenommen wird, ist am letzten Tag des Jahres plötzlich wichtig. Denn je nach Wetterlage sind die bunten Silvesterraketen und Lichter, die zu Beginn des neuen Jahres gezündet werden, mehr oder weniger sichtbar. Wie lautet die Wettervorhersage für das Ende von 2024?

Wie in den vergangenen Tagen bleibt es auch an Silvester kalt. Für Dienstag sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) Temperaturen zwischen –2 und +3 Grad an, im höheren Alpenvorland könnte es bis zu 10 Grad werden. Auch im neuen Jahr bleibt es mit -2 bis +6 Grad am Morgen weiterhin kalt.

Gute Nachrichten für Südbayern: DWD erwartet nur wenige Wolken in der Silvesternacht

Der Silvestertag beginnt trüb, allerdings kämpft sich im Laufe des Tages immer mehr die Sonne hervor. Jedoch gibt es nördlich des Mains und in Teilen von Ostbayern den ganzen Tag Hochnebel, so der Deutsche Wetterdienst. In der Nacht zum 1. Januar 2025 wird es dann immer wolkiger, besonders im Norden Frankens. In Südbayern allerdings bleibt es auch in der Silvesternacht klar oder nur gering bewölkt, Nebel tritt nur lokal auf. All diejenigen, die im Süden Bayerns das neue Jahr mit Raketen begrüßen, dürfen sich über relativ klare Sicht auf das Lichterschauspiel freuen.

Im neuen Jahr geht es dann auch freundlich und etwas wärmer los. Während es noch in Franken und der Oberpfalz bewölkt bleibt, können sich Südbayern freuen: Wie der DWD prognostiziert, soll es nach Süden hin sonniger werden, besonders an den Alpen und im Alpenvorland. Temperaturen können bis zu 4 Grad in den östlichen Mittelgebirgen bis zu 10 Grad im Alpenvorland reichen.

Was allerdings nun hinzukommt, ist der Wind: Am Dienstag weht er noch schwach bis mäßig aus südlicher Richtung. Am Mittwoch warnt der DWD vor zunehmend stärker werdenden Böen aus Südwest, vor allem in freien Lagen in Franken. Ab Donnerstag wird es dann zunehmen stürmisch, zudem fängt es in der Nacht an zu regnen. In höheren Lagen schneit es.

Unwetter in Norddeutschland an Silvester erwartet

Bayern hat mit seiner Wettervorhersage im Vergleich zum Rest des Landes Glück. Im Norden Deutschlands wird es an Silvester besonders unangenehm, so der Deutsche Wetterdienst. An der Küste werden Stürme und Böen zwischen 60 und 70 Kilometern pro Stunde erwartet, auch in Hochlagen des Berglandes stürmt es. Im Laufe der Silvesternacht ist dann sogar mit orkanartigen Sturmböen zu rechnen, zusätzlich soll es ab Mittwochabend regnen. Dies macht ein sicheres Feuerwerk schwer bis unmöglich, da der Wind die Raketen ablenken könnte. Wie der NDR berichtet, wurden bislang die Feuerwerke auf Helgoland und in St. Peter-Ording sowie die Open-Air-Party an der Promenade in Westerland auf Sylt abgesagt. Auch der Silvesterlauf in Westerland findet nicht statt.