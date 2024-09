Söder zur Kanzlerkandidatur: „Würde mich nicht drücken, Verantwortung für unser Land zu übernehmen“

Söder braucht sich nicht drücken, man will ihn gar nicht in Berlin. Wovor er sich allerdings nicht drücken muss, die Probleme anzugehen, die in seinem Bundesland anstehen: Wohnungsbau, Schulpolitik, Kitas etc... etc... Ob ein Land von so einem Hans Dampf geprägt werden muss – nein, eher nicht. Mich prägen meine Ideale, nicht der Söder und seine Parteigenossen.