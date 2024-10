Erstattet Bayern die Corona-Bußgelder?

Die von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder angekündigte Einstellung aller noch offenen Corona-Bußgeldverfahren stößt auf Kritik und Probleme in der Umsetzung. Offen ist auch die Frage, ob es Rückzahlungen geben wird. Genau das fordert etwa die bayerische FDP.

Stand Anfang Juli gab es im Freistaat nach Angaben des bayerischen Gesundheitsministeriums noch mehr als 17.600 offene Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen Verstößen gegen die Verordnungen zum Infektionsschutz. Diese Verfahren will Söder nun einstellen, wie er bei der CSU-Klausur in Banz erklärt hatte. Mehr als 243.000 Verfahren sind bereits abgeschlossen. Darin wurden einer Sprecherin des Ministeriums zufolge Bußgelder in Höhe von mehr als 42 Millionen Euro verhängt. Einzelheiten, wie die noch ausstehenden Verfahren eingestellt werden sollen, würden derzeit „ressortübergreifend abgestimmt“, teilt die Sprecherin mit.

Strafrechtsexperte Kubiciel sieht zwei mögliche Wege

Juristen sehen in der Umsetzung rechtliche Probleme. Der bekannte Augsburger Strafrechtsexperte Professor Michael Kubiciel erklärt gegenüber unserer Redaktion: Die Staatsanwaltschaft könne ein Verfahren nur einstellen, solange es bei ihr allein anhängig ist. Wenn ein Verfahren allerdings bereits bei Gericht anhängig sei, dann liege die Entscheidung auch dort. „Da Gerichte unabhängig entscheiden, kann die Politik in solchen Fällen nicht die Einstellung anordnen. Das wäre also kein gangbarer Weg für eine einheitliche Beendigung der noch offenen Fälle in Bayern“, sagt Kubiciel.

Der Jurist sieht zwei Wege: „Zum einen können die Behörden unter bestimmten Umständen auf eine Vollstreckung der rechtskräftigen Bußgeldbescheide verzichten. Zum anderen könnte der Freistaat durch eine Art gesetzliche Amnestie für ein Ende sorgen.“

In Slowenien wurden die Corona-Bußgelder zurückbezahlt

Eine solche Amnestie wurde in Slowenien 2023 bereits erlassen. Dort wurde sogar beschlossen, dass die Bußgelder zurückgezahlt werden. Das fordert Bayerns FDP-Chef Martin Hagen auch für den Freistaat. „Diejenigen, die anstandslos bezahlt haben, dürfen nicht die Dummen sein. Deshalb sollten dann auch sie ihr Geld zurückerstattet bekommen“, sagt er auf Nachfrage. Söders Ankündigung, alle offenen Bußgeldverfahren einzustellen, werte er als spätes Eingeständnis, „dass er während der Pandemie überzogen hat.“

Zwingend sei das Zurückbezahlen bereits geleisteter Bußgelder durch eine Amnestie nicht, sagt Rechtswissenschaftler Kubiciel. „Allerdings hinterließe eine ungleiche Behandlung der Fälle durchaus ein Störgefühl bei vielen“, sagt er. Kubiciel steht solchen Amnestie-Regeln grundsätzlich reserviert gegenüber. Einerseits würden sie natürlich Rechtsfrieden schaffen, andererseits seien sie kein gutes Zeichen für die Geltungskraft des Rechts. „Denn die Regeln, die damals verletzt worden sind, galten ja für alle.“ Eine gesetzlich angeordnete Befreiung von der Sanktion erscheine so, „als ob der Staat einer Gruppe von Personen nachträglich das Recht einräumt, gültige Regeln ohne Konsequenzen verletzen zu dürfen.“

Kritik von den Grünen an Söders Plänen zu den Corona-Bußgeldern

Derlei Kritik kommt auch aus den Reihen der Opposition. Toni Schuberl, rechtspolitischer Sprecher der Grünen-Fraktion im Landtag, sagt: „Es nervt, wenn Söder meint, er könne für seine persönliche Schlagzeile einfach erst Regeln beschließen und dann wieder abschaffen, wie er lustig ist. Wir haben einen Rechtsstaat und keine Ego-Show.“ Bußgelder aufgrund von Vorschriften, die von Gerichten als rechtswidrig aufgehoben worden sind, müssten unbedingt komplett zurückgezahlt werden, sagt Schuberl. „Die Bußgelder für rechtmäßige Maßnahmen hingegen dürfen nicht einfach gestrichen werden.“