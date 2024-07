Wechselndes Wetter aus Sonne und Wolken in Hessen

Zum Beginn der neuen Woche erwartet die Menschen in Hessen ein Mix aus Sonne, Wolken und einzelnen Gewittern. Wie der Deutsche Wetterdienst am Samstag in Offenbach mitteilte, bleibt der Sonntag zunächst sonnig und trocken mit teils leichter Bewölkung. Die Temperaturen sollen zwischen maximal 23 und 26 Grad liegen. Aus Südwest sei ein schwacher bis mäßiger Wind zu erwarten.

Auch der Montag startet der Prognose zufolge sonnig und heiter bei Höchsttemperaturen zwischen 27 und 30 Grad. Ab dem Nachmittag sollen Wolken aufziehen. Am Abend sei mit Schauern und Gewittern zu rechnen. In der Nacht zum Dienstag lockert es den Angaben nach langsam auf, sodass es tagsüber meist trocken und bewölkt ist. Die Temperaturen sollen mit maximal 24 bis 27 Grad etwas niedriger liegen als am Vortag. Aus Südwest bis West erwarten die Meteorologen einen mäßigen Wind.