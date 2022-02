Unmut bei vielen Gastronomen: Fällt nun bald die Sperrstunde?

Plus In Bayern müssen Wirtschaften um 22 Uhr schließen. Da die Staatsregierung ihren Corona-Kurs nun insgesamt lockert, fordert die Gastronomie ein Ende dieser Regelung.

Für Gregor Lemke steht einiges auf dem Spiel. Die Gastlichkeit. Die Willkommenskultur. Das Gefühl, dass Wirte und Wirtinnen in Bayern ihren Gästen vermitteln wollen. „Wir möchten ihnen sagen: Schön, dass du da bist. Wir wollen dir eine gute Zeit bereiten. Doch wie soll das noch möglich sein, wenn wir dich um Punkt zehn vor die Tür setzen müssen?“, fragt der Chef des Augustiner Klosterwirts in München.