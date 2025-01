Es braucht mehr Geld, nicht mehr Tests an Kitas

Dass Kinder die deutsche Sprache beherrschen, bevor sie in die Grundschule kommen, ist ein wichtiges politisches Ziel. Es ist nicht bloß unabdingbar für die Integration, sondern kann auch die Grundschulen auf Dauer entlasten. Gut, dass die Staatsregierung das angehen möchte.

Doch das neue Gesetz ist dafür nicht geeignet. Vielmehr ist es weiterer Verwaltungsaufwand für die ohnehin schon überlasteten Kitas. Diese leisten über die bestehenden Sprachstandserhebungen bereits wichtige Arbeit. Nun müssen sie einen weiteren Test durchführen und weitere Formulare ausfüllen.

Der Personalmangel in den Kitas ist hoch

Besonders die kurze Umsetzungszeit in diesem ersten Jahr stellt die Kitas vor Probleme. Der ständige Personalmangel ist in der Winterzeit aufgrund von Krankheiten besonders dramatisch. Und in kürzester Zeit müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sich in neue Erhebungsbögen einarbeiten, eigene Fragen klären und den Eltern ihre Unsicherheiten nehmen.

So gut die Intention hinter den neuen Erhebungen sein mag: Wichtiger wären mehr Personal und mehr finanzielle Unterstützung, um die Sprachförderung in Kitas und Grundschulen tatsächlich zu verbessern. Damit die Sprachkurse verlässlich stattfinden, deren Qualität gewährleistet ist und alle Kinder daran teilnehmen können, braucht es mehr Kurspersonal und mehr Geld für die Fortbildung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.