Mehr Menschen, weniger Leben – wie sich das Verhältnis von Stadt und Land verändert

Lange muss Jana Dölle nicht überlegen bei der Frage, was ihr am Leben auf dem Land gefällt. „Ich fühle mich nicht so eingeengt, kann frei atmen, die Natur genießen und entschleunigen. Es ist für mich beruhigend, hinten hinaus auf das Feld zu blicken, und da ist einfach nichts“, sagt die 34-Jährige. Nach zehn Jahren in der Augsburger Innenstadt hat sie den Bars, Klubs und Restaurants den Rücken gekehrt und wohnt nun wieder etwa 30 Kilometer entfernt in ihrem Heimatdorf Schwabegg. Knapp über 800 Einwohner, ein Metzger, eine Handvoll Vereine. Jana Dölle ist glücklich hier, sie hat das Leben auf dem Land angenommen. Mit ihrer Entscheidung ist sie nicht allein – und das, obwohl sich ländliche Regionen grundlegend verändert haben.

