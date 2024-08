Wetter in Bayern: Deutscher Wetterdienst warnt vor Starkregen und Sturmböen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt weiterhin in ganz Bayern vor großer Wärmebelastung, die Warnungen vor extremer Hitze sind jedoch aufgehoben. Dafür kann es in Teilen des Freistaats zu Starkregen, Hagel und Sturmböen kommen.

Gewitterwarnung für Bayern aktuell: Betroffene Regionen

Für Donnerstagnachmittag warnt der Deutsche Wetterdienst vor Gewittern mit örtlichem Starkregen. Heftiger Starkregen mit Hagelkörnern um die zwei Zentimeter sowie schwere Sturmböen mit Geschwindigkeiten bis zu 80 km/h seien nicht ausgeschlossen. Betroffen von der Warnung sind die Alpenregion und der Bayerische Wald. Auch in den nächsten Tagen sollen die Gewitter anhalten.

Wetter in Bayern aktuell: Es bleibt heiß

Im Rest von Bayern bleibt es am Donnerstagnachmittag freundlich, bei sommerlichen 27 bis 32 Grad. Die Nacht bleibt lau bei 15 bis 19 Grad, die Niederschläge lassen dann auch in der Alpenregion nach und es wird leicht bewölkt bis klar.

Der Freitag startet freundlich mit Sonne und Wolken. Am Vormittag soll es südlich der Donau vereinzelte, später vermehrt und zum Teil unwetterartige Gewitter geben. Bei Temperaturen von 27 bis 32 Grad bleibt es in Franken und der Oberpfalz trocken. Am Samstag erwartet der DWD mit Maximalwerten von 25 bis 29 Grad schwülwarmes Wetter. Zudem kommt es mit Ausnahme von Franken zu anhaltenden Schauern und Gewittern über ganz Bayern.

So schützen Sie sich vor Hitze und Gewitter

Um sich vor der Hitze zu schützen, sollte man die direkte Sonne zur Mittagszeit meiden. Um die hohen Temperaturen besser zu ertragen, empfiehlt der DWD viel zu trinken, luftige Kleidung zu tragen und den Kopf zu bedecken. Wer Sport treiben will, sollte früh aufstehen, denn morgens ist es noch kühler.

Um nachts trotz der Hitze gut schlafen zu können, sollte man schon tagsüber darauf achten, dass die Sonne nicht direkt ins Schlafzimmer hereinscheint, also am besten Rollläden oder Vorhänge zuziehen. Sobald es draußen kühler ist, als drinnen, kann man durchlüften.

Bei Gewittern empfiehlt der DWD, Schutz in einem festen Gebäude zu suchen. Auch das Auto kann vor einem Blitzeinschlag schützen. Weitere Tipps, wie man sich bei einem Gewitter verhalten sollte, haben wir hier gesammelt.