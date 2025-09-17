Lkw auf Standstreifen: Bei München staut es sich am Mittwochmorgen im Berufsverkehr

Während der Stoßzeiten des Berufsverkehrs ist viel los auf Bayerns Straßen: So staute es sich auch am Mittwochmorgen auf der A99, dem Münchner Autobahnring. Zuletzt waren wegen der Sommerferien am Morgen weniger Autofahrerinnen und Autofahrer unterwegs, doch nun kam es nach dem Ferienende prompt zu Verzögerungen.

Lkw auf Standstreifen: Stau auf der A99 bei München

Am Mittwochmorgen war besonders das Autobahndreieck München-Süd-West betroffen, wo es laut dem Portal BayernInfo des bayerischen Verkehrsministeriums einen Unfall mit einem Lkw gegeben hatte. Der Lkw befand sich laut BayernInfo auf dem Standstreifen, blockiert also nicht dauerhaft eine Fahrspur.

Autofahrerinnen und Autofahrer mussten sich trotzdem gedulden: Wer auf der A99 hier in Richtung München-Nord unterwegs war, sollte mit einem Zeitverlust von mehr als 20 Minuten rechnen, hieß es gegen 8 Uhr auf bayerninfo.de. Um 9 Uhr hatte sich der Stau zwar noch nicht komplett aufgelöst, der Zeitverlust betrug aber nur noch wenige Minuten.